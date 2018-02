Instagram | El antes y después de Jennifer Aniston: la nueva soltera de Hollywood

Jennifer Aniston acaparó la atención del mundo tras anunciar su separación de Justin Theroux. La actriz de 49 años que en la década los años 90 se ganó el reconocimiento mundial interpretando a Rachel Green en la serie de televisión "Friends" es la nueva soltera de Hollywood. Repasa su historia mediante estas fotos subidas a Instagram.

Gracias a su rol en la exitosa serie de televisión estadounidense, Jennifer consiguió un Premio Emmy, un Premio Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores. Además cobró , y llegó a cobrar en las dos últimas temporadas un millón de dólares por capítulo.

Aniston goza de una exitosa carrera en cine, donde ha participado en distintas producciones cinematográficas de Hollywood. Ha ganado elogios de la crítica por sus interpretaciones en películas independientes como "She's the One", "Office Space", "Amigos con dinero" y "The Good Girl".

También ha formado parte de las producciones "Todopoderoso", "Mi novia Polly", "Viviendo con mi ex", "Marley y yo" y "A él no le gustas tanto".

Jennifer ha acumulado una importante fortuna gracias a su trabajo como actriz. En 2007 la revista Forbes la ubicó entre las 10 mujeres más ricas en la industria del entretenimiento y en 2008 la misma publicación enumeró sus ganancias por 27 millones de dólares.

También estuvo incluida en el top 10 de salarios de la revista The Hollywood Reporter para el 2006. Ha estado en la lista 100 de Forbes, basada en "ganancias y fama", cada año desde el 2001, llegando a la cima en el 2003.

Ha aparecido en la lista anual de "People" como una de las mujeres más hermosas desde 1995 y en 2004 estuvo en el número uno. En 2016 fue elegida por la revista People como "La mujer más bella del mundo".

Recientemente, Jennifer Aniston y Justin Theroux anunciaron su separación después de dos años de matrimonio.

Es el segundo matrimonio que termina para la ex estrella de "Friends", que se casó con Brad Pitt en 2000, formando una de las parejas más glamourosas de aquel tiempo.

Se divorciaron en 2005 luego que Pitt conoció a Angelina Jolie, de quien ahora está separado, en el set de "Sr. Sra. Smith".

En la galería que acompaña esta nota compartimos fotografías del antes y después de la actriz.