Jennifer Lopez celebró a lo grande sus 100 espectáculos en Las Vegas, cifra histórica que muy pocos artistas han alcanzado. A través de Instagram la artista anunció que festejó con todo su equipo de producción el importante reto en su carrera.

La intérprete estadounidense se encuentra en un importante momento en su carrera, gracias a éxitos como "Dinero" y "El anillo".

Casi dos millones de reproducciones logró en su primer día en YouTube el videoclip de "Dinero", nuevo sencillo de la artista estadounidense.



A través de las redes sociales, López, de 48 años de edad, subió un video de cómo celebró junto a su equipo de producción, además de fotografías de cómo lució esa noche en Las Vegas.

Jennifer Lopez ha vendido más de 80 millones de discos en el mundo, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia, y acumula un total de 3,4 billones de dólares en taquilla mundial con todas sus películas.

Entre sus más grandes éxitos musicales se encuentran temas como "If you Had my Love", "No me ames", "Love don't cost a thing", "I'm Into You", "Jenny from the block", "Get Right", "Waiting for Tonigth", "Qué hiciste", "On the Floor" y "Dance Again".