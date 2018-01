Johanna San Miguel tomó con un humor un meme sobre las supuestas clases de actuación de Nicola Porcella, así lo hizo saber a través de un post en su cuenta de Instagram.

"Qué buen meme Nicola Porcella", escribió la actriz en el mencionado post. Sin embargo este fue borrado minutos después.

"Reconocido actor peruano te brinda sus enseñanzas de actuación a nivel profesional", se lee en el meme que posteó San Miguel, el cual incluye precio y fecha de inicio.

Cabe destacar que Nicola Porcella y Johanna San Miguel son compañeros en la tercera temporada de la telenovela "Ven, baila, quinceañera", que emite actualmente América Televisión.

Johanna San Miguel toma con humor "clases de actuación" de Nicola Porcella Captura del post que Johanna San Miguel publicó en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram)

Hace un par de años, la actriz Jely Reátegui, quien interpretaba a "Pamela" en la mencionada telenovela criticó la actuación de Nicola Porcella y Angie Arizaga y afirmó que actuar con ellos era como hacerlo con una puerta.

"Para mí son como dos puertas interactuando. No pasa nada, son como dos bloques que hablan, no hay un objetivo. Cuando veo la telenovela opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles. Eso no es actuación", manifestó la actriz en ese entonces.