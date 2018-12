De manera inesperada, Juliana Oxenford anunció en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter que la noche de este sábado contraerá matrimonio. La periodista, que lleva su vida personal de manera muy discreta, aseguró de manera escueta: "A partir de ahora, señora J".

La revelación de la hija del actor Marcelo Oxenford llega poco después de que comunicara que saldría de vacaciones y se tomaría un breve descanso de sus funciones en la televisión y la radio.

Se desconoce el nombre de la actual pareja de Oxenford, quien, tras hacer el anuncio en Twitter, respondió a una pregunta que le hizo un usuario sobre la posibilidad de que invite políticos a su boda.

A partir de ahora, señora J. Rumbo a mi boda 👰🏻. — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 1 de diciembre de 2018

Juliana Oxenford anuncia boda. (Captura de pantalla)

En Instagram Stories, manteniendo igual reserva y misterio sobre la ceremonia, Oxenford compartió primero esta imagen:

Mensaje de Juliana Oxenford sobre su boda. (Instagram Stories)

Luego publicó un video de ella en el vehículo que la trasladaba a la ceremonia.

La última relación pública de Juliana Oxenford fue con el publicista Milovan Radovic, con quien tiene una hija llamada María.

La relación de ambos llegó a su fin en 2013. "Mi hija tomó leche materna durante seis meses y medio, pero me separé y emocionalmente me afectó tanto que se me cortó. Él decidió irse y ahora tenemos una relación de padres exclusivamente por María y no creas que no me he mordido la lengua muchas veces, con lo expresiva que soy, para no decir cosas, pero por María me tengo que cuidar. Ahora pienso mucho más antes de hacer las cosas y decirlas", declaró Oxenford en 2014 a "Magaly TeVe".

"Ojalá que me enamore pronto de una buena persona, pero si no llega no me voy a morir. Yo estoy contenta como soy y no necesito de un hombre para ser feliz. Mi felicidad ahora llega en dupla. En la medida que María esté feliz, nuestras vidas van a marchar increíble", añadió aquel año.