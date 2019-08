Juliana Oxenford emociona y reivindica en redes la lactancia materna |FOTO

En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la periodista Juliana Oxenford recordó en Instagram, la sublime etapa en la que alimentaba con leche materna a su hija María Radovic, quien actualmente tiene 6 años de edad.

"Aquí una foto de María recién nacida alimentándose de la mejor manera...a través mío. El cuerpo de las mujeres está diseñado para amamantar y si bien pueden existir complicaciones, la mayoría de veces estas son producto de nuestros miedos y pocas ganas de insistir", se lee en el mensaje compartido por la presentadora de "90 Central".

"La leche de mamá es vital, por lo menos, hasta los seis meses. Ese es el mejor regalo de amor que le podemos dar a nuestros hijos. No solo por lo que representa la leche en cuanto a calidad y vitaminas, también por el vínculo maravilloso que crea entre mamá y bebé", continúa.

Pese a que presentó complicaciones en los pezones y no fue una gran productora de leche, Juliana Oxenford logró una lactancia materna de manera exclusiva.

"Me costó mucho dar teta, nunca fui una gran productora de leche, me salieron grietas en los pezones y durante días sangré muchísimo. Sin embargo, y a pesar de todo, me concentre en mi lado mamífero y pude darle teta a María de manera exclusiva. Sí se puede. A amamantar se ha dicho", concluyó.

Según estudios de la OMS, la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses y luego, combinándola con alimentos, debe prolongarse hasta los dos años para asegurar el óptimo crecimiento del bebe.