Karen Schwarz y Ezio Oliva sufrieron accidente en la Panamericana Sur

Ezio Oliva hizo una reflexión sobre la importancia de vivir con intensidad cada día luego de sufrir un accidente cuando viajaba en auto con su esposa, la conductora de televisión Karen Schwarz. En uan serie de publicaciones en Instagram Stories, el ex Ádammo aseguró que temió por un destino fatal debido a un desperfecto en el vehículo que lo trasladaba.

Como se aprecia en las grabaciones, el intérprete de "El calendario" dijo que se dirigía rumbo a una conocida discoteca en Punta Hermosa cuando se produjo el incidente.

"Ayer estábamos mi esposa y yo en la carretera, camino al concierto que teníamos en el sur. Todo estaba perfecto y de pronto, no sé si se desajustó, el guardafango o el parachoques, pero sonó un ruido muy fuerte y perdimos el control, nos salimos de la carretera. Estuvimos lamentablemente a punto de voltearnos, de dar vuelta de campana. Gracias a Dios no pasó y no sé si hoy estaría yo aquí", contó Ezio Oliva a través de sus historias de Instagram.

"¿Porque quiero compartir esto? Porque realmente la vida es hoy, no habíamos tomado, estábamos camino a trabajar y no fue un choque. No hicimos nada que pudiera generar todo lo que pasó, eso es lo más loco. En resumen, se desajustó algo, chocó la llanta y casi nos damos vuelta de campana… Hay que agradecer. No tienen idea lo que ha sido para Karen y para mi llegar a la casa, casi a las 5 de la mañana, y abrazar a la gorda (su hija)", agregó el músico.

Por su parte, Karen Schwarz también se pronunció y compartió una fotografía de ella aquella noche. La imagen ha recogido más de 30 mil 'Me Gusta' y cientos de comentarios deseándole lo mejor a la conductora.

"Luego de haber escuchado lo que Ezio subió en sus historias, muchos me preguntan por lo que nos pasó ayer a los dos, solo diré gracias Diosito", escribió como leyenda Karen Schwarz en Instagram.



Ezio Oliva y Karen Schwarz se conocieron en las grabaciones del videoclip de "Te regalo", del desaparecido grupo Ádammo. En 2015 la pareja contrajo matrimonio. En abril del 2017 se convirtieron en padres de una niña llamada Antonia a la que el cantante le dedicó el tema "Mi ángel".