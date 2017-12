La ex Miss Perú y actual conductora de televisión Karen Schwarz sorprendió este martes a sus seguidores de la red social Instagram al compartir una fotografía en la que se compara a sí misma con y sin maquillaje.

La imagen tiene una larga leyenda que compartimos a continuación: "Se apagan las luces luego de la grabación, llego a casa, me quito el maquillaje y todo se resume en: gracias por enseñarme a valorar tanto cada momento vivido y no renegar por lo que no hay. Gracias"

La imagen superó rápidamente los mil 'Me gusta' de parte de los seguidores de Karen Schwarz, figura televisiva que se dio a conocer en Latina, luego migró a América TV y finalmente retornó a Latina.

Se desconoce si "¡Qué tal sorpresa!" continuará en el año 2018. El espacio fue conducido originalmente por Maricarmen Marín. Luego Karen ingresó en reemplazo de la cantante.

Karen Schwarz cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram. Ellos siguen habitualmente las imágenes que sube la ex Miss Perú de su vida familiar y también de sus jornadas laborales.