Instagram: Karen Schwarz muestra lo parecida que era a su hija cuando tenía 1 año | FOTO

Constantemente Karen Schwarz recibe comentarios en Instagram y Facebook en torno al parecido de su primogénita, Antonia, con su esposo, el cantante Ezio Oliva.

La afirmación no le molesta en absoluto a la conductora de Panamericana Televisión, no obstante, este martes la ex Miss Perú probó --a su manera-- que la pequeña bebé también tiene un parecido a ella.

Y es que en su cuenta personal de Instagram, Karen Schwarz compartió dos fotografías. La que aparece en la parte superior la muestra cuando tenía un año de edad. Mientras que la de abajo muestra a la pequeña Antonia.

"Lo siento pero después de un año tengo que defenderme. Antonia también se parece alguito a mí. ¡No me quedé dormida! jajaja", bromeó en Instagram.

En su primera media hora la fotografía ya tenía casi 16 mil 'Me gusta' en la cuenta que la conductora de TV tiene en dicha red social.

Karen Schwarz disfruta de su maternidad mientras sigue perfeccionándose en la televisión. Ella está casada con Ezio Oliva, ex líder de la banda Adammo.

En Instagram la ex conductora de "Espectáculos" cuenta con 1.6 millones de seguidores. Allí comparte una serie de fotografías de su vida familiar y de su trabajo en Panamericana Televisión.