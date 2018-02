Diez meses después de convertirse en mamá, Karen Schwarz luce con orgullo su esbelta figura en Instagram y presume que está llegando a su peso sin necesidad de recurrir a estrictas dietas o medidas drásticas.

"Así va pasando el tiempo. Dentro de 3 días cumplo 10 meses de haber dado a luz. Siento que fue ayer cuando me convertí en mamá. Mamis no se martiricen ni se frustren, yo estoy llegando a mi peso y sigo comiendo rico, todas lo podemos lograr", escribió la ex reina de belleza y conductora de TV como leyenda de una fotografía que compartió en sus redes sociales.

Hace algunos meses, Karen contó que la lactancia exclusiva le sirvió para recuperar rápidamente su peso, además de recurrir a placenta en batidos y pastillas.

Karen Schwarz se convirtió en madre en 2017. Su maternidad se hizo pública semana a semana en Instagram, Twitter y Facebook.

En videos y fotografías, la ex conductora de América Televisión ha compartido el proceso bajo el cual recuperó la figura de antaño.

También puede verse en sus redes sociales imágenes de Karen Schwarz junto a su hija Antonia y a su esposo Ezio Oliva.

En Instagram, la ex Miss Perú cuenta con 1.5 millones de seguidores.