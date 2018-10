Kate del Castillo recibió sus 46 años de edad en Colombia, al estilo mexicano, con mariachis y una gran torta; según se aprecia en imágenes que compartió la actriz en Instagram, de la celebración que le organizó el elenco de "La Reina del Sur 2".

La actriz mexicana recibe un año más de vida en un buen momento profesional y personal, pues mientras se encuentra grabando "La Reina del Sur 2", su familia ha confirmado que regresará a México en diciembre próximo.

Pese a que las investigaciones contra Kate del Castillo terminaron al no encontrársele prueba alguna de su supuesto vínculo con el narcotráfico, la artista mexicana prefiere esperar el cambio de gobierno en su país natal para poder regresar sin temor a ninguna represalia.

A continuación diez hechos que marcaron la vida de Kate del Castillo:

DEBUT ARTÍSTICO

Kate incursionó en la pantalla grande en "El último escape", sin embargo, alcanzó popularidad al interpretar a Leticia en la telenovela "Muchachitas" en 1991. Algunos años después tuvo su primer rol protagónico en "Mágica Juventud" y a partir de ahí realizaría 7 telenovelas más antes de buscar suerte en el mercado anglo.

BODA SOÑADA

El 3 de febrero de 2001, Kate del Castillo se casó con el futbolista de la selección nacional de México y conductor de televisión Luis García y se divorciaron tres años después. Trascendió que el motivo del divorcio fue una acusación hacia el ex futbolista, por violencia intrafamiliar.

SEGUNDAS NUPCIAS

Contrajo segundas nupcias en 2009 con el actor, cantante y empresario mexicano Aarón Díaz, y refrendó con la ceremonia religiosa bajo la Iglesia Episcopal en San Miguel de Allende (México) el 5 de septiembre del mismo año. La pareja se divorció dos años después.

CONTROVERTIDO ROL

En 2011, Kate del Castillo interpretó uno de los roles más controvertidos de su carrera artística: a Teresa Mendoza en "La reina del Sur".

CRECIMIENTO ACTORAL

En 2014 la artista mexicana realizó la cinta animada "The Book of Life" de Guillermo del Toro. El año siguiente, además de seguir realizando trabajos para la pantalla chica con su participación especial en la serie "Jane the Virgin", Kate trabajó en la cinta "Los 33".

FACETA EMPRESARIAL

Paralelamente a su labor como actriz, Kate del Castillo desarrolló su faceta empresarial, al involucrarse en el proceso de producción y promoción del tequila "Honor".



CRÍTICA AL PRI

Antes y durante el mandato del presidente de México Enrique Peña Nieto, la actriz se ha distinguido por su crítica de la vuelta al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como muestra de tal censura se destaca una carta abierta, publicada en redes sociales, en la que insta al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo' a empezar "a traficar con el bien".

INVESTIGADA

En 2016, las autoridades mexicanas iniciaron una investigación en contra de Kate por sus posibles vínculos con el narcotráfico tras darse a conocer una entrevista que la actriz le realizó a Joaquín ‘Chapo’ Guzmán junto a su colega Sean Penn. Las autoridades habían interceptado una conversación entre Guzmán Loera y del Castillo a través del servicio de mensajería BBM (BlackBerry Messenger).

LEJOS DE MÉXICO

Imposibilitada para viajar a México y un futuro labor inestable, Kate fue contratada por Netflix, para formar parte de las producciones "Ingobernable" y "Cuando conocí al Chapo", este último siendo el más polémico debido a que en él se relatan varios detalles de la reunión de Kate y Sean con el capo mexicano, además de que la artista confirmó su fugaz romance con Sean Penn.

PREPARA RETORNO A MÉXICO

Mientras graba la segunda parte de "La Reina del Sur", su familia confirmó que la actriz regresará a México en diciembre próximo, pues, aunque la investigación contra ella ya terminó, sin encontrársele pruebas de su supuesto vínculo con el narcotráfico, Kate prefiere esperar el cambio de gobierno en su país natal para poder regresar sin temor a ninguna represalia.