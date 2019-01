Kendall Jenner publica fotografías con acné y envía poderoso mensaje

Kendall Jenner acaba de causar conmoción entre todos sus seguidores de Instagram al publicar unas fotografías cuando tenía 13 años y sufría acné. La modelo usó una de sus historias de la red social para mostrar al mundo el problema por el que pasó en la adolescencia.

"Tenía 13 años cuando corría a mi casa llorando. La gente no podía verme por mi piel", indica Kendall Jenner en la foto que publicó en una de sus historias de Instagram.

La modelo se explayó sobre el tema y contó que solo busca establecer un diálogo sobre los problemas que los adolescentes tienen que afrontar día con día.

"Si bien hay problemas mucho más graves en el mundo, el padecer acné para mí fue agotador. Es algo con lo que he lidiado desde que era un adolescente y me ha hecho sentir ansiosa, indefensa e insegura. Como seres humanos, no creo que compartamos nuestras inseguridades lo suficiente porque vivimos en un momento en el que ser 'perfecto' es la norma", indica el ángel de Victoria's Secret.

Kendall Jenner publica fotografía cuando tenía acné. (Foto: Instagram) Kendall Jenner publica fotografía cuando tenía acné. (Foto: Instagram)

Kendall Jenner aseguró que solo elegimos publicar en las redes sociales los mejores momentos que vivimos. "Curamos nuestra vida en línea y elegimos los momentos bonitos para publicar. Me gustaría mostrar a una generación más joven que no todo es perfecto", indicó.



"Estar inseguro acerca de mi acné me dio una piel gruesa, pero nunca desearía esa sensación sobre alguien, así que después de probar innumerables opciones, encontré algo que me ayudó a mantener una piel clara para mí", manifiesta la modelo.

"Ha sido un viaje largo, pero estoy emocionada por dónde está mi piel ahora. No pensé que vería el día en que me sentiría confiado al publicar una imagen sin maquillaje. Mi objetivo es abrir un diálogo en torno a sentirte bien con tu piel", sentencia Kendall Jenner en Instagram.

La modelo recibió el apoyo de todos sus fanáticos en el mundo y la fotografía tiene más de un millón de likes. "Gran mensaje", "es bueno que compartas eso problemas con todos nosotros", "hay que aceptarse como uno es", "gracias por el mensaje", son algunos de los comentarios en la cuenta de Instagram de Kendall Jenner.