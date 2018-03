Instagram: Khloé Kardashian muestra avanzado estado de gestación tras críticas

Khloé Kardashian mostró su avanzado estado de gestación en Instagram luego de las duras críticas que recibió por viajar en avión y, según dijeron sus detractores, poner en peligro su vida y la de su hijo.

En la imagen compartida en redes sociales, la estrella del 'reality' "Keeping Up With The Kardashians" luce su último trimestre de embarazo. “Kyoto. Octavo mes de embarazo”, escribió como leyenda de la fotografía que compartió en sus redes sociales.

Kardashian espera su primer hijo con el jugador de basquetbol Tristan Thompson. Viajó a Tokio acompañada de sus hermanas y plasmó el momento en fotografías que compartió en sus redes sociales.

Luego de varios meses de guardar silencio, en diciembre de 2017, Khloé se animó a hacer público su embarazo.

"¡Mi mayor sueño se ha realizado! ¡Vamos a tener un bebe! Había estado esperando y preguntándome cuándo sucedería, pero Dios tenía un plan desde el principio. Él sabía lo que estaba haciendo. Simplemente tenía que confiar en él y ser paciente", escribió Khloé, de 33 años de edad.