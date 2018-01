Instagram: ¿Kim Kardashian quiere superar a Cristiano Ronaldo en seguidores?

Once de las últimas quince fotografías subidas por Kim Kardashian a su cuenta oficial de Instagram han estado al borde de la censura en dicha red social.

La decisión, aplaudida por algunos de sus fans, ha empezado a generar reacciones opuestas, es decir, críticas. ¿Qué podría motivar a que la socialité se exponga de forma tan seguida? ¿Es acaso un afán por conseguir más seguidores?

Para la conductora de la televisión estadounidense Wendy Williams, lo compartido por Kim Kardashian en Instagram durante los últimos días califica como un "exceso".

"Está claro que Kanye (tu esposo) no te presta atención. Está claro para mí que tú estás desesperada tratando de mantenerte en el foco de la atención", indicó en su programa de televisión.

Varias de las imágenes compartidas por la figura central de "Keeping Up with The Kardashians" la muestran en lencería, en su habitación e incluso mostrando sus pechos con apenas un leve difuminado.

"Kanye hace dinero, Kim hace más dinero. ¿Por qué tienes que seguir haciendo esto? No lo cuestiono porque seas mamá, olvidemos ese factor. Aquí se trata de que no tienes nada más que hacer.

""Vimos tus senos completos, obvio que tiene un cuerpo hermoso, ¿pero y eso qué?", concluyó Williams.

¿QUIERE SUPERAR A CR7?

Medios internacionales especulan si acaso Kim Kardashian cae en estos supuestos excesos porque desea superar en popularidad a Cristiano Ronaldo, una estrella mundial del Instagram.

CR7 publica imágenes de su rutina deportiva en el Real Madrid, de sus lujosos autos y también de sus campañas publicitarias. Los momentos familiares son menos, pero están.

Cada imagen, sin embargo, logra una cantidad relativamente parecida en reacciones que la que logra Kim Kardashian.

Por el momento, la socialité estadounidense tiene 106 millones de seguidores y está algo lejos de CR7 con sus 120 millones.

Ambos, sin embargo, saben muy bien que una mayor cantidad de seguidores garantiza más popularidad y un interesante número de contratos publicitarios.