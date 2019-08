Kina brilla en el baile: se prepara en una de las escuelas más importantes del mundo

En 2009, Kina Malpartida llegó a convertirse en campeona mundial de boxeo femenino en la categoría superpluma y tras defender su título por séptima vez, tomó la drástica decisión de virar hacia nuevos horizontes. Ingresó al al 'reality show' "Esto es Guerra" y no paró hasta convertirse en Mejor Guerrera de la temporada. Actualmente, alejada de la televisión toma clases de baile en una de las escuelas más reconocidas del mundo.

A través de las redes sociales, la deportista de 39 años comparte videos de sus ensayos en Millenium Dance Complex, en Los Ángeles, California. En esta escuela se preparan los bailarines de grandes estrellas como Demi Lovato, Usher o Britney Spears.

La institución se dedica en su mayoría al genero urbano como el hip hop o street dance, pero también enseña ballet o danza contemporánea.

A fines del 2013, Kina Malpartida se desligó del boxeo. Reconoció que pese a los títulos obtenidos, el box nunca le hizo feliz.

"La vida del boxeador no es bonita, es como estar en una guerra, es como estar en la guerra de Iraq. Y yo ya no quiero eso para mí.... Ya no quiere aguantar más golpes ni alejarme del Perú, quiero una mejor vida", comentó la expugil sobre el deporte de contacto que marcó su vida.

Antes de viajar a Estados Unidos, Kina visitó las instalaciones de Siembra Perú, institución que promueve espacios deportivos y culturales para los niños de diferentes lugares de nuestro país.