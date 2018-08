La modelo y ‘youtuber’ Laura Spoya reveló hace algunos días, a través de uno de sus videos en YouTube, que está embarazada, fruto de su relación con el empresario mexicano Brian Rullan.

Ahora, tras las consultas de sus seguidoras, la ex Miss Perú se animó a contar cómo y cuál fue su tratamiento para quedar nuevamente embarazada, luego de que el año pasado superara un duro episodio en su vida.

Hay que recordar que hace un año (en setiembre del año pasado) la modelo sufrió un aborto espontáneo y perdió al que sería su primer bebe. Ahora la pareja se encuentra más que emocionada por la nueva oportunidad.

“A pesar de tener una pérdida en septiembre, con Daysy (marca de producto) logré volver a quedar embarazada. Muchas personas me habían preguntado cómo lo había logrado y les cuento que ese fue mi secreto para crear a mi futur@ Kevin o Britany. Solo me tuve que medir la temperatura con mi Daysy, me marcó rojo (fértil) y Brian Rullan (su pareja) hizo el resto”, escribió la modelo en su publicación de Instagram.

Actualmente, la modelo Laura Spoya tiene 13 semanas de gestación (3 meses) y ha compartido un video de su ecografía en sus redes sociales.