Ha pasado un año desde que Laura Spoya le dio el sí al empresario mexicano Brian Rullan, a quien conoció durante un viaje de trabajo en Acapulco. Desde aquella fecha, la pareja no ha dejado de compartir en Instagram imágenes de los buenos momentos que pasan juntos.

La boda de la modelo peruana y el empresario mexicano fue fastuosa. Duró cuatro días, tiempo en que los novios compartieron con sus invitados diversas actividades.

En una entrevista que Spoya y Rullan concedieron al programa "Amor, amor, amor", contaron detalles de cómo se conocieron y enamoraron.

"Fue difícil (conquistarla), me costó como ocho meses viniendo y yendo, dejé mis negocios. Pero todo valió la pena, porque Laura es una mujer muy linda", recordó el empresario mexicano.

Por su parte, Spoya dijo que es bastante celosa y que no perdonaría una infidelidad de su pareja. "Él (Brian) ya me conoce muy bien, le cae golpe si me engaña. Soy celosa porque soy Leo y tengo un carácter y una personalidad muy fuertes".