Laura Spoya da la bienvenida a Emilia, su primera hija | FOTOS

El esposo de Laura Spoya, Brian Rullán, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su pequeña Emilia ya estaba en camino a través de un video en Instagram.

“Se adelantó la bebé, manden buenas vibras, voy a ser papá”, alegó inicialmente Brian Rullán, para dos horas después compartir las primeras imágenes de su hija con Laura Spoya.

Los papás primerizos se mostraron emocionados en cada una de las imágenes publicadas en Instagram. Laura Spoya dio a luz a su pequeña en el Centro Médico ABC a las 5pm (hora de México), ubicado en la Ciudad de México.

“Hoy nació nuestra hija y mis emociones no me dejan escribir más. Laura Spoya ya somos 3 con Emilia Rullán. ¡Te amo! ¡Las amo! ¡Wwwwwooooooowwwwww!”, escribió en Instagram Brian Rullán.

Las fotografías rápidamente han alcanzado más de 7 mil ‘Me gusta’ en Instagram y diversos seguidores y amistades de los padres primerizos les han enviado sus saludos.

Como se recuerda, desde sus primeros meses de embarazo, la exreina de belleza Laura Spoya mantuvo al tanto a sus fans de Instagram con su proceso. Ella ha mostrado fotografías y videos junto a su esposo e incluso creó una cuenta especial para su bebé, Emilia Rullán.

Cabe señalar que la Miss Perú Universo 2015, Laura Spoya, celebró su baby shower hace aproximadamente una semana, donde reveló estar ansiosa con la llegada de su pequeña.

LO QUE ELLA ESCRIBIÓ EN INSTAGRAM

"Y hoy a las 5 pm nació mi bebita preciosa. Les cuento que ayer llegué a Ciudad de México para quedarme hasta que naciera Emilia aún en 2 semanas y hoy vine a un chequeo con mi doctor y por una condición de mi placenta y tener picos de presión muy alta tuvimos que hacer una cesárea ¡hoy! Omg (Oh dios mío) no tenía cosas, no estaba lista, Brian aun no llegaba y tuvimos que respirar y relajarnos para hacer de este momento el más bonito y mágico, ¡y así fue! Mi hermosa Emilia nació sanita y llorando fuerte y claro. Lo más bonito fue que apenas me la pusieron en el pecho reconoció mi voz inmediatamente y se calmó y paró de llorar. No puedo explicarles todo lo que siento.. que increíble amar tanto a alguien que recién conocí. La familia creció @brianrullan te amo muchísimo y gracias al cielo no te desmayaste jajaja. Gracias por calmarme durante la operación! Estoy feeeeeeeliz y me siento súper bien! Pronto les subo videitos del momento", escribió.