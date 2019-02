Instagram: Laura Spoya y su divertida respuesta a quienes la critican por su cuerpo

Laura Spoya respondió a los comentarios de algunos usuarios de Instagram que la criticaron por las fotografías que ha compartido poco después de convertirse en madre primeriza.

En un video, la ex reina de belleza se burló de la mala onda y se valió de su sentido del humor para dejar un mensaje contra el bullying.

"A la mala vibra hay que responderles con buena vibra. Muy a mi estilo. ¡NO AL BULLYING! Nadie tiene por qué aguantar cojude...", escribió Laura Spoya como leyenda de su publicación.

Asimismo, Laura Spoya se refirió al hecho de ser un personaje público y dijo que ella no tiene que "aguantar" críticas que le hacen daño, por el contrario, las combate con humor.

"A veces piensan que el hecho de ser personaje público les da el derecho de atacar como si no fuéramos personas. Si tanto les jode la felicidad de alguien es porque tiene una vida muy infeliz. ESO es realmente triste. ¿Qué es lo peor que les han dicho? Yo me río como pueden ver", agregó en Instagram.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y felicitaron la respuesta de la modelo. "Me encanta tu actitud", "eres de lo mejor", "me encanta tu delicadeza", entre otros, son los mensajes que recibió Laura Spoya.