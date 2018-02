Instagram: Lele Pons y su increíble reacción al conocer a Daddy Yankee

Gran sorpresa ha causado en redes sociales la forma en cómo la 'influencer' venezolana Lele Pons reaccionó al conocer al rey del reggaetón Daddy Yankee. El suceso ocurrió la noche del jueves y fue registrado en Instagram.

Ambos personajes fueron invitados a la celebración por los treinta años de los Premios Lo Nuestro. Fue en un camerino donde la rubia que se hizo famosa por bailar el "Scooby Doo PaPa" coincidió con la voz de "La Gasolina".

En el Instagram Stories de Lele Pons puede verse cómo ella grita al tener al cantante al frente y dice "You are my life" ("Eres mi vida"). De inmediato lo abraza, generando sorpresa en el co-intérprete de "Despacito".

Una publicación compartida por Rapetón (Página Oficial) (@rapeton) el Feb 22, 2018 at 6:51 PST

Daddy Yankee se presentó con una ropa deportiva este jueves en la gala 30 de los Premios Lo Nuestro. Allí pudo interpretar su más reciente éxito, "Dura".

Una publicación compartida por Daddy Yankee (@daddyyankee) el Feb 22, 2018 at 6:28 PST

Eleonora Pons Maronese, más conocida como Lele Pons, nació en Caracas en junio del año 1996. Se desempeña como humorista, youtuber e Instagrammer. Aunque en la aplicación Vine donde logró mayor resonancia.

Tiene actualmente 22.5 millones de seguidores en Instagram.