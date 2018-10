Lindsay Lohan ha tenido un extraño fin de semana. La estrella, que se encuentra en Moscú de vacaciones, salía de una discoteca cuando se acercó a una familia siria que dormía en la calle.

Lohan comenzó a transmitir el momento en Instagram Stories: "Hola a todos, solo quiero mostrarles a una familia que conocí, una familia de refugiados sirios". En un tono conciliador la cantante y actriz les pregunta qué necesitan, para luego ofrecer llevar a los niños llevarlos al hotel donde está hospedada.

"No deberías estar durmiendo en el suelo, ¿vale? ¿Lo entiendes? Eres un niño bueno y eso no es justo", señala Lohan en el video, mientras habla inglés, sirio y ruso.

Lindsay Lohan intentó llevarse a dos niños refugiados a su hotel y la madre de ellos la golpeó (Video: Instagram)

Ante la negativa de los padres, la pelirroja le recrimina a la madre su decisión: "Debería trabajar y hacer lo que pueda por sus hijos para que tengan una vida mejor. Si alguien les ofrece un techo y una cama, como yo, acéptelo. Luego ya volverán".

La familia asustada se levanta del piso y Lohan alterada empieza a perseguirlos acusándolos de tráfico de niños. "No me iré hasta que no me lleve a los niños. Ahora sé quiénes son", les dice.

Mientras la familia huye de Lohan, ella se acerca demasiado, y la madre no está dispuesta a seguir la persecución, por lo que termina golpeando a la celebridad en la cara y tirando el móvil al suelo. Todo esto se ve en el video que ahora circula en las redes sociales.

Tras ello, se ve que Lindsay recupera su móvil y entre sollozos asegura que se encuentra "en estado de shock" y tiene "mucho miedo". Todo esto sin dejar de grabar.

La actitud de Lohan provocó una ola de críticas en las redes sociales. La ahora empresaria no se ha manifestado nuevamente en sus plataformas para explicar lo sucedido.