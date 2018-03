Lola Latorre, la hija de Yanina Latorre y el ex futbolista de Boca Juniors y actual comentarista de Fox Sports, Diego Latorre, debutó como modelo. La joven integra el staff de modelos de Multitalent, la agencia que representa a modelos y actrices como Emilia Attias, Zaira Nara y Paula Chaves.

Lola tiene 17 años de edad y sueña en convertirse en una afamada modelo de Victoria’s Secret.

“Me encantaría ser un ángel de ‘Victoria’s Secret’”, había dicho la joven hace un año a la Revista Caras. "Sueño con ser la primera argentina en lograrlo”, sostuvo.

Respecto a seguir un camino mediático, Lola indicó: “No tengo vergüenza de nada pero jamás hablaría de mi vida privada en la televisión. Si me ofrecieran participar en el certamen de 'Showmatch' no iría para que me miren y tener discusiones con la gente, eso no me interesa”.

A través de las redes sociales, Lola comparte fotografías de sus actividades diarias y de sus salidas con su novio de 18 años, Jerónimo González Chávez, a quien conoció en el colegio. Este verano viajaron juntos a Piura, Perú.