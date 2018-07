Han pasado catorce años desde que Juanes y Karen Martínez se convirtieron en padres por primera vez. Desde entonces, los artistas colombianos no han dejado de compartir con sus seguidores información y fotografías de sus menores hijos: Luna, Paloma y Dante, sobre todo de sus momentos de relax juntos.

Hace algunos meses, el intérprete de "Volverte a ver" y "A Dios le pido" publicó en su cuenta de Instagram un video de Dante, el menor de sus hijos, cantando.

Juanes interpreta "Volverte a ver". (Video: YouTube)

El hijo de Juanes sorprendió a los seguidores del artista con un cover de "You've got a friend in me", la famosa canción de la película de Disney, 'Toy Story'. El cantante colombiano añadió que este era el resultado de las clases de canto.

Según "People", la esposa de Juanes, Karen Martínez, asegura que cada vez que el cantante puede pasar tiempo junto a sus hijos no solo los mima sino que juega con ellos y hasta les cocina.

En esta galería compartimos fotografías que Juanes, Karen y los hijos de ambos comparten fotografías en sus propias cuentas de Instagram.