La argentina Luciana Salazar presentó a Matilda, su hija recién nacida, en la revista ¡Hola! de Argentina, donde también dio detalles del nacimiento de la pequeña, quien llegó al mundo mediante vientre de alquiler. Las fotos están disponibles en el Instagram del citado medio y en la cuenta personal de la ex modelo.

"Para mí, 2017 fue el año más duro emocionalmente, pero con el final más feliz. A partir de ahora, la vida es pura felicidad, porque estoy con mi hija", comienza diciendo la ex modelo de 37 años al citado medio.

Matilda nació el pasado 15 de diciembre en Miami, luego de un largo proceso que comenzó en 2016 luego que Luciana Salazar decidiera congelar sus óvulos.

La también bailarina reveló que la trombofilia (propensión a desarrollar coágulos sanguíneos) que padece, además de otros factores que no quiso detallar, la llevaron a optar por el vientre de alquiler para cumplir su sueño de ser madre.

"Yo padezco de trombofilia, pero más allá de eso, uno puede llevar un embarazo a buen término. Lo mío no fue solo eso, sino una sumatoria de miedos, sufrimiento y emociones. No fue una decisión mía, estuvo consensuada con especialistas", dijo.

En 2017 Luli, como la llaman a la argentina, decidió transferir un embrión fecundado al útero de una mamá subrogante. El proceso lo realizó en Estados Unidos, de los pocos países donde este método cuenta con garantías legales y sanitarias, junto con Canadá y Ucrania, según se explica en la revista.

"La conexión que tuve con mi hija fue inmediata. Yo le cambio los pañales desde el primer día; a la noche, me levanto todas las veces que sea necesario, me encargo de sus necesidades, de sus vitaminas. Estoy pendiente. Soy madraza, como si lo hubiese sido toda la vida. Es que al no haberla llevado en mi vientre, no sabía qué podía suceder con nuestra unión", contó emocionada Luciana.

DATO

Luciana Salazar estrenará esta noche en El Trece de Argentina un episodio especial llamado "Luciana mamá", un reality sobre sus primeros días como madre de Matilda.