Instagram: Ludwika Paleta conmueve a sus fans con foto de sus gemelos

Ludwika Paleta, recordada por su participación en "Carrusel" y "María, la del barrio", compartió en Instagram una fotografía junto a sus gemelos Sebastián y Bárbara, fruto de su matrimonio con Emiliano Salinas.

Como pocas veces lo ha hecho, la actriz decidió posar junto a sus pequeños en una nueva instantánea que ha sido compartida con sus casi dos millones de seguidores en Instagram.

En la red social, Ludwika Paleta envió su mensaje de saludo a todos sus seguidores por las fiestas navideñas. En la imagen se le ve frente a la playa cargando a sus menores hijos.

"¡Felices Fiestas! que tengan la fortuna de pasar estos días con sus más queridos. Paz y amor para todos", escribió la actriz.

Recordemos que los gemelos de Ludwika Paleta, Sebastián y Bárbara, nacieron en mayo del 2017, y sus padres han decidido mantener su crecimiento lejos del ojo público por lo que optan por no compartir muchas fotografías de los menores.

Cabe señalar que anteriormente, en entrevista para la revista "Quién", Ludwika Paleta reveló que su vida tuvo un gran cambio desde el nacimiento de su primer hijo, Nicolás, hace casi 20 años.

"A veces sí me desespero muchísimo porque no puedo con todo a la vez. Me frustro, me enojo y quisiera que el día tuviera más horas. Y aunque a veces lloro de cansancio, soy muy necia y no me gusta dejar de trabajar, amo lo que hago y soy muy apasionada de ello", dijo en aquella oportunidad Ludwika Paleta.