Luis Fonsi resume en reveladoras imágenes compartidas en Instagram su paso por el Perú

Luis Fonsi compartió en Instagram imágenes de su paso por el Perú. El artista puertorriqueño, responsable de cerrar la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019, puso a bailar a todos en el Estadio Nacional con un inolvidable espectáculo.

A través de sus redes sociales, el intérprete del fenómeno "Despacito", compartió fotografías de las diferentes actividades que realizó durante su paso por el Perú, como la visita que realizó a la Municipalidad de Lima para presenciar un concierto sinfónico encabezado por Juan Diego Flórez.

Los encargados de brindar el show musical, que emocionó a Luis Fonsi, fueron los jóvenes miembros de Sinfonía por el Perú, la fundación que promueve el tenor peruano.

Juan Diego Flórez recibió a Fonsi con el tema “Mi viejo San Juan”, un clásico puertorriqueño del músico Noel Estrada.

"Hace unas horas, uno de los mejores tenores del mundo, Juan Diego Flórez me sorprendió con una sublime y conmovedora versión de 'En Mi Viejo San Juan'. Estuvo acompañado por los jóvenes de #SinfoniaPorElPeru. Decir que se me erizó la piel y se me aguaron los ojos, es poco. Gracias Juan Diego, y a todos los involucrados por este recibimiento y regalo tan perfecto. Gracias Perú", escribió el puertorriqueño en sus redes sociales.

Días previos a la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019, Luis Fonsi visitó a la delegación de su país en la 'Villa Panamericana’ en Villa María del Triunfo. Llegó al alojamiento de los atletas para compartir gratos momentos. Allí, fue recibido por el presidente de Panam Sports, Neven Ilic; y la titular del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario.

El artista habló con cada uno de ellos y los acompañó en la bienvenida oficial que les dio la organización de Lima 2019.