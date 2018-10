Lupita Jones compartió en Instagram un pronunciamiento en video luego de que se le culpara por el suicidio de Itzel Adina Avila Monreal, mujer transgénero que le reclamó por sus declaraciones por la participación de estas personas en los concursos de belleza.



"No soy yo, ni puedo ser responsable de las decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida. Cada quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los problemas", manifestó Lupita Jones en el video que se puede ver en la parte superior de esta nota.

"La vida no es fácil para nadie, en la medida en la que estés feliz contigo mismo y seguro de quién eres y lo que haces, lo que suceda alrededor no debe moverte ni de tus objetivos, ni de tus posturas", indicó la ex modelo.

Como se recuerda, Lupita Jones, actual dirigente de Mexicana Universal y ex ganadora del certamen Miss Universo, manifestó que está en contra que las transgénero participen en estos certámenes ya que considera que "no son iguales".

Tras las declaraciones de la ex reina de belleza, una mujer transgénero subió un video a Facebook para señalar que declaraciones como las de Lupita son la causa del suicidio de "muchísimas personas".



Tras la publicación del clip en Facebook, el cuerpo de Itzel Adina Avila Monreal fue encontrado sin vida.