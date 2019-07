Magdyel Ugaz acaba con especulaciones: revela por qué dejó "Mujeres al mando"

Magdyel Ugaz acabó con las especulaciones sobre los motivos que le llevaron a dejar "Mujeres al mando", espacio de Latina que -hasta hace una semana- condujo al lado de Karen Schwarz y Jazmín Pinedo.

A través de un video que compartió en Instagram, la actriz aclaró que su salida responde a decisiones relacionadas a su labor como actriz y crecimiento personal.

"Creo que es importante hacer este video porque he recibido muchas llamadas y mensajes. Se están malinterpretando cosas, como que me voy a Europa a hacer una nueva vida. No me iré, estoy acá estudiando coach ontológico y estoy agradecidísima a mí, por permitirme este momento", inicia el discurso de Magdyel Ugaz en sus redes sociales.

"Me fui del programa porque he decidido darle foco a mi carrera como actriz y darme espacios para poder descansar, pues cuando terminé “Al fondo hay sitio" empalmé con "Colorina". Estoy trabajando en escuchar mi cuerpo y mi cuerpo me dijo: 'para, descansa y mira qué quieres hacer más adelante'", agregó.

Finalmente, aclaró que antes de iniciar nuevos retos profesionales, se tomará 20 días de vacaciones



Ante la ausencia de Magdyel Ugaz de "Mujeres al mando", la ex candidata al Miss Perú, Mirella Paz Bailón asumió su lugar.

"Mujeres al mando": así fue el ingreso de Mirella Paz al programa. Video: Latina.

En el certamen Miss Perú 2016, Mirella estuvo clasificada a la gran final. Por aquel entonces tenía solo 19 años y, tras ello, empezó a desarrollar su carrera ante las cámaras también como cantante.