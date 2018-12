Maluma está por cerrar un año lleno de éxitos laborales, tras ganar su primer premio Latin Grammy y lograr que diversas canciones tengan gran recepción entre sus seguidores. Ahora el colombiano junto a su novia, Natalia Barulich, están disfrutando cada logro y ha aprovechado para capturar un dulce momento previo a Navidad.

La modelo y el reggaetonero, quienes han mantenido su relación en privado, compartieron una dulce fotografía en Instagram que ha sorprendido a sus fans.

Ambos posaron descansando junto a un árbol de Navidad con su mascota Julieta y Maluma optó por besar a su pareja en la frente.

"Todo lo que quiero para Navidad", escribió en Instagram la modelo en referencia a la canción "All I Want For Christmas is You" ("Eres todo lo que quiero para esta Navidad").

Natalia Barulich y Maluma se conocieron en el 2017 cuando filmaron el videoclip de "Felices los 4" y desde entonces la pareja se ha mostrado inseparable.