Instagram: Maluma regresó a las redes con este sincero mensaje

Maluma reapareció en Instagram. El cantante decidió volver a la popular red social luego que desactivara su cuenta debido a las críticas que recibió por compartir un video junto a un león.

El pasado sábado, Maluma visitó un centro de protección y rehabilitación de felinos, e hizo un video acariciando a un cachorro de león. Apenas unos minutos después, algunos seguidores empezaron a cuestionarlo. El cantante no lo soportó y respondió notablemente molesto.

A través de sus stories en Instagram, el cantante colombiano compartió un video, notablemente molesto, aclarando que ni el cachorro era su mascota ni lo había separado de su familia.

Cabe señalar que Maluma colabora con la mencionada fundación desde hace un tiempo y en su honor, varios cachorros llevan nombres de sus canciones.

VOLVIÓ

Pero Maluma ya regresó a dicha red social y mandó un mensaje a sus seguidores:

“Creyeron que se iban a deshacer tan fácil de mí, pues no. Les tenía esta gran sorpresa, un documental con YouTube, que sale este cinco de junio: “Maluma, lo que era, lo que soy, lo que seré'", comenta el cantante colombiano.

"Van a entrar a mi hogar, van a conocer muchas cosas, así que pendientes. Tranquilos a todos mis fans, también los extrañé mucho. No saben lo que es un día sin Instagram, casi me muero, casi me desmayo. Los amo", concluye.