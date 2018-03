Marina Mora se pronunció con respecto a las imágenes difundidas, recientemente, por el programa "Amor de verano", en las que aparece besando al ex integrante de "Combate" Renzo Spraggon.

Marina Mora en actitud cariñosa con . (Video: YouTube)

“Les he contestado porque no dejaban de timbrarme y por el respeto que les tengo he contestado”, sostuvo Miss Perú Mundo 2001 antes de hablar del video.

"Lo único que tengo que comentar es que estoy feliz. Es difícil de explicar y tú sabes que a mí no me gusta dar detalles de mi vida privada y en todo caso lo que podría decir, como dijo Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta", agregó.

Como se recuerda, Renzo Spraggon negó que tuviera una relación sentimental con Marina Mora y aseguró que solo son amigos. Dijo que la amistad se inició trabajando en eventos de moda.

"Es divina, súper buena onda, muy linda, tiene todo. Somos amigos, tenemos un proyecto de trabajo juntos", comentó Spraggon sobre Mora.

Renzo Spraggon estuvo envuelto en una polémica en 2017, cuando aseguró que su ex pareja Evelyn Vela le pagaba para que estuviera con él.