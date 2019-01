Mayra Goñi aseguró que las críticas no le molestan y confirmó que ha acudido al cirujano luego de que una serie de fotografías de sus vacaciones de verano motivaran duros comentarios en su perfil oficial de Instagram.

En diálogo con "América Espectáculos", la artista de 26 años tomó con humor los comentarios poco amigables y dijo: "Bueno, pues, una ayudita siempre está buena".

"(¿Sobre todo la gente que trabaja en tele?) Obviamente… El que tiene las posibilidades (de operarse y arreglarse) lo va a hacer (…) Yo, lo que piense que tenga que mejorar, lo haré, obviamente sin excederme", añadió la protagonista de "Yuru".

En ese sentido, Mayra Goñi reveló que ella tomó la decisión que aumentarse el busto porque "no tenía nada". "Me puse algo (implantes) decente, quizás en las fotos o en televisión se ve diferente, pero en realidad no fue mucho", explicó, ratificando que no cree verse muy "voluptuosa" en persona.

Mayra Goñi habla de sus cirugías. (Fuente: América TV)

LAS IMÁGENES DE LA POLÉMICA

El pasado 31 de diciembre, Mayra Goñi compartió con sus seguidores en Instagram una imagen en la que aparece en la playa, sentada en la orilla del mar, con la que despidió el 2018.

"Este año lloré, amé, luché, soñé, cometí errores, aprendí y conocí personas hermosas como tú!", es el mensaje que escribió Mayra Goñi junto a la imagen, sin imaginar la polémica que desataría.

Esta publicación provocó que muchos usuarios de Instagram criticaran a Mayra Goñi, cuestionando el "exceso de cirugías" plásticas a las que se habría sometido la también cantante.