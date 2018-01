Instagram: Melissa Paredes fue intervenida de emergencia por apendicitis

Melissa Paredes reveló, por medio de su cuenta de Instagram, que tuvo que ser operada de emergencia de una apendicitis aguda y agregó que ya viene recuperándose de la intervención quirúrgica en compañía de su esposo, el futbolista Rodrigo el 'Gato' Cuba.

"Ya estoy mucho mejor, recuperándome con este hermoso (Rodrigo Cuba) que me cuida siempre y mi familia. Gracias a todos por sus buenos deseos, me operaron de una apendicitis aguda de emergencia", escribió la ex participante de "El gran show" en el mencionado post de Instagram en donde se le ve en una cama de hospital acompañada de su esposo.



Horas antes, la ex chica reality había publicado en sus historia de Instagram una foto en la que agradecía a sus seguidores por los mensajes de apoyo en estos momentos de recuperación.

Melissa Paredes fue operada de emergencia por una apendicitis aguda Melissa Paredes en una de sus recientes historias de Instagram. (Foto: Instagram)

Hace apenas un par de días, Melissa Paredes fue noticia luego que fuentes allegadas a Del Barrio Producciones asegurararan a este diario que la también modelo protagonizará la nueva propuesta televisiva de Michelle Alexander, "Ojitos hechiceros".

Paredes no se ha pronunciado al respecto pero se sabe que, durante los últimos meses, se viene preparando con cursos de actuación y de canto.