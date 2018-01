Luego de la polémica generada por las duras críticas de Juliana Oxenford hacia Milett Figueroa, Alessandra Denegri, por medio de su cuenta de Instagram, defendió a la modelo y calificó las declaraciones de la periodista de retrógradas.

"Pensar que una mujer no puede ser sexy y talentosa al mismo tiempo me parece retrógrada. Una dosis de feminismo, Juliana. Ya tenemos suficiente con hombres sexualizándonos y minimizándonos. No necesitamos hacerlo entre nosotras", escribió la actriz en el mencionado post de Instagram.

Denegri también se refirió a la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y criticó el que la conductora de Latina haya tenido que involucrar en su discusión con un actor, a Milett Figueroa, cuando esta no tenía nada que ver con el tema.

"Osea que para defenderte tienes que aplastar a otra", se lee en un segundo post compartido por la actriz en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que el último martes, Juliana Oxenford puso en tela de juicio la labor como actriz de Milett Figueroa durante una discusión, vía Facebook, con Lucho Cáceres.

En su afán de defenderse de una crítica del actor sobre la cobertura periodística de la reciente visita del papa Francisco a nuestro país, la periodista mencionó a la también modelo y dio a entender que el físico de esta pesa más que sus dotes actorales.

"Eso me parece injusto, no todos somos iguales, yo vivo de mi trabajo", expresó la periodista para luego agregar: "Bien podría yo decir: ¿No hay actrices increíblemente talentosas en Lima que hay que llamar a Millet Figueroa? ¿Una producción nacional no puede funcionar sin un par de tetas expuestas a toda pantalla? Y si eso se necesita para vender, perfecto, lo entiendo, pero de ahí a llamarla actriz hay mucho todavía que hacer para ganarse ese título",

escribió la conductora de 90 Central.

Antes esto, Millet Figueroa escribió en Facebook: "Es una lástima. Cuánto odio y resentimiento. Este es un claro ejemplo de ataque hacia la mujer viniendo de otra, siendo además una periodista, expresarse así de alguien que solo trabaja en lo que ama y se prepara día a día, es injusto".

JULIANA OXENFORD RESPONDE

Juliana Oxenford aclaró las razones por las que mencionó a Milett Figueroa en su discusión con Lucho Cáceres pero, lejos de disculparse por la forma en que se expresó de la modelo, siguió minimizando el trabajo como actriz de la ex chica reality.

"La puse de ejemplo porque ella salía en una foto con Lucho Cáceres publicada horas antes, él critica al periodismo y mira con quien sale en su foto como si fuera su gran compañera actoral. ¿Esa chica es actriz? Perdón, yo no la conozco", expresó la periodista a las cámaras de Latina.