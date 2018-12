Miss Perú, Romina Lozano, presentó a su pareja, un estudiante de veterinaria, en Instagram, y narró aspectos de su relación amorosa en un extenso relato.

"Nunca supe y nunca sabré explicar con palabras exactas qué es lo que me gusta de ti. Al principio pensé que era tu sonrisa con esos dientes que te dije desde la primera cita: “¿cómo haces para tenerlos tan perfectos?” o es por la manera en la que me haces reír con tus tonteras", inicia el mensaje compartido por Romina en sus redes sociales.

"Recuerdo aún como hace unos cuantos añitos atrás todo comenzó, ¿recuerdas tú cuando me mentiste con tu edad y yo con mi estatura?, y aquí estamos ahora, riéndonos de eso y de muchas más cosas en este nuestro camino", continúa.

La reina de belleza peruana contó lo bien que la pasan juntos y cuánto significa él para ella, pues se ha convertido en un importante impulso para salir adelante.

"Desde mis chistes monses, hasta las cosquillas que te hago y que al final nunca tienes cosquillas, desde tu manera de querer inventarte voces para todo y de la manera en que bailamos reguetón sin música y cuando escuchamos cumbia para limpiar, hasta de meterte a entrenar conmigo (eso ya es bastante para mí porque te conozco) cuando me entra flojera y me motivas para ir, tu manera de cuidarme y tenerme paciencia, porque si hay algo que necesito como Phineas necesita a Ferb, es que me tengan paciencia y tú la tienes churri", añade.

"Eres mi impulso, mi fuerza, siempre estás cuando me derrumbo para levantarme, gracias por muchas cosas mi Maki. Ahora te estoy escribiendo esto, mientras tú estás quizás cargando tu celular que te olvidaste llevar al trabajo desde la mañana. Love you Maki taki", subraya.