Natalie Vértiz conoció a Cardi B y reveló ser fan de la artista | FOTOS

Natalie Vértiz sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía en la que posa sonriente con la estrella del rap Cardi B.

“OKURRRRRR... With the one & only, la reina del twerk Cardi B !!!!! Si les contara cuantas veces he rapeado sus canciones a todo pulmón con mis hermanas no me creerían 😂😂😂💙💙💙💙 #YASCARDIB#queenoftwerkandinstagram#allsmileshere #twerk#memueroporellapues”, escribió en Instagram Natalie Vértiz.

La imagen de Instagram en menos de una hora alcanzó más de 30 mil likes y sus fans se asombraron al verlas juntas. “Dios mío”, “me encanta”, “qué envidia”, fueron algunos de los comentarios que recibió Natalie Vértiz.

Aparentemente la fotografía data de diciembre de 2018, cuando la modelo y conductora peruana viajó a Nueva York para entrevistar a Nina García, la editora en jefe de la revista Elle USA.

Como se conoce, Cardi B ha lanzado exitosas canciones durante su trayectoria musical como “Bodak Yellow” y “I Like It”; asimismo, la artista está preparando un nuevo disco para este año y ha sido nominada en cinco categorías a los premios Grammy.