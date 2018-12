Instagram: Nicola Porcella anunció su alejamiento definitivo de "Esto es guerra"

Nicola Porcella anunció su retiro definitivo de "Esto es guerra", 'reality' show donde asumió el liderazgo de Los guerreros y obtuvo gran popularidad durante siete años.

A través de Instagram, Porcella señaló que llegó el momento de despedirse del sintonizado espacio para poder emprender nuevos retos profesionales.

"Y después de 7 años llego el momento de decir adiós. Esta vez no es una broma o estoy queriendo hacer intriga para el otro año, esta vez es el adiós al 'reality' que me me ayudó a crecer y salir adelante. Llegó el momento de emprender nuevos rumbos, pero siempre agradecido con los que me abrieron las puertas en este mundo de la televisión", refiere el post compartido por Nicola Porcella en Instagram.

El post compartido hace 20 minutos en las redes sociales, supera los 4, 800 Me Gusta, y las reacciones son diversas. Algunos seguidores del modelo relacionan el mensaje del 'guerrero' con una broma por el Día de los inocentes, otros le piden que no se aleje del programa, pues consideran que las competencias no seguirán siendo las mismas sin su participación.

Paralelamente a su labor en "Esto es guerra", Nicola conduce el programa sabatino "Estás en todas" junto a Sheyla Rojas y Choca Mandros.