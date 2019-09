Nicola Porcella tras acusaciones de agresión: "No soy perfecto"

El chico reality Nicola Porcella, quien fue separado de "Esto es guerra" tras difundirse un video donde se aprecia que agrede a su expareja Angie Arizaga, reapareció en redes con un mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el exconductor de “Estás en todas” publicó una fotografía de él mostrando su renovada apariencia junto a un sincero mensaje.

“Me caigo, me levanto; me equivoco, aprendo; me han herido, pero estoy vivo. Soy humano, no soy perfecto, pero estoy agradecido”, precisó el exintegrante de “Esto es guerra”.

En tan solo un par de horas desde su publicación, la instantánea de Nicola cuenta con más de 33,010 ‘Me gusta’ y miles de comentarios de sus seguidores.

Recordemos que hace unos días, Nicola Porcella también utilizó su cuenta de Instagram, asegurando que buscará controlar su "impulsividad", el cual, según él, lo ha "reconocido".

"Es un tema delicado que pertenece a mi ámbito privado y que trato con profesionales especializados", señaló el 'excapitán de los guerreros' en su mensaje.

"Me comprometo a entregarles la mejor versión de mí, de ese Nicola que todos conocerán. Los quiero. ¡Seguiremos en comunicación!", añadió Nicola Porcella en su cuenta de Instagram.