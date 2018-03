Son hijas de dos de los cantautores más exitosos de América Latina y, también, mejores amigas. En Instagram Stories, Nicole Zignago, la mayor de las hijas del peruano Gian Marco, y Evaluna Montaner, la hija del venezolano Ricardo Montaner, compartieron imágenes de la buena relación que las une.

Fue Nicole quien publicó unos videos de la antesala a la presentación de Evaluna junto a Ricardo Montaner en el imponente Radio City Music Hall, de Nueva York.

"Estoy con mi mejor amiga y estoy muy feliz", canta la hija de Gian Marco en el backstage junto a Evaluna, como se aprecia en este video de Instagram Stories.

La amistad de Nicole Zignago y Evaluna Montaner. (Fuente: Instagram)

Evaluna Montaner sigue los pasos de su famoso padre como cantante, aunque también destaca por su faceta actoral. Mientras tanto, Nicole Zignago también empieza a trazarse un camino como artista. Ella es estudiante de la prestigiosa escuela Berklee en Boston y ha acompañado a Gian Marco en importantes presentaciones, también en los Estados Unidos.

Ante del show de Evaluna en Nueva York, las jóvenes ya habían mostrado su amistad en Instagram.

"La amo profundamente. Cuando ella canta, sonríen las olas, el sol se derrite enamorado y el viento le baila. Es la consentida del mar. Te amo", escribió la hija de Montaner en el cumpleaños 22 de Nicole.

También en Instagram, la hija de Gian Marco ha dicho de Evaluna: "Algo que siempre pido es atraer personas y situaciones que me hagan crecer, ser un imán de cosas buenas y repelar todo aquello que no siembre cosecha en mí. Ella llegó y me recordó lo bonito que es tener un amigo de verdad".

En la galería de imágenes que acompaña esta nota hacemos un repaso de la amistad de esas dos jóvenes que seguramente tendrán un futuro promisorio en la música en español.