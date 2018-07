Instagram: Oriana Sabatini confirmó así su romance con Paulo Dybala | FOTOS

Un par de semanas después de ser captados almorzando en un restaurante en su natal argentina, la modelo y cantante Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala confirmaron oficialmente el inicio de su romance vía Instagram.

La hija de Catherine Fulop publicó en dicha red social una imagen sonriente al lado del joven crack de la Juventus de Turín.

Una publicación compartida por Oriana Sabatini (@orianasabatini) el 24 de Jul de 2018 a las 11:15 PDT

En sus primeras cinco horas de publicada la fotografía de Oriana Sabatini en Instagram ya había superado las 800 mil reacciones positivas (Me gusta) en dicha red social.

La madre de la modelo reconoció el fin de semana (medio en broma y medio en serio) que le apena imaginar a su hija yéndose a vivir a Italia con Paulo.

"No. No. De ninguna manera. Lloro, lloro. ¡Ya le boicoteo esa relación! Me escucha Oriana y me mata", dijo en el programa "Agarrate Catalina" de Catalina Dlugi.

Paulo Dybala es considerado uno de los mejores jugadores menores de 25 años a nivel mundial, sin embargo, no pudo brillar en el Mundial Rusia 2018.