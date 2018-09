Instagram: ex de Paulina Rubio denuncia que la cantante no le deja ver a su hijo

Gerardo Bazúa, ex pareja de Paulina Rubio, denunció en Instagram que la cantante no lo permite ver a Eros, el hijo que tienen en común, desde hace varios meses.

"Eros, llevo más de 4 meses suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida, como si yo, tu padre, hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tú, pero tu mamá sí lo sabe", escribió en la red social.

Gerardo Bazúa continúa relatando que esta no es la primera vez que Paulina Rubio toma distancia perjudicando sus visitas familiares.

"Ahora sé que estás en España y me entero por medios de comunicación. Para mí no es justo no saber con quién duermes, qué haces y cómo te encuentras de salud. Tengo nula comunicación con nadie para saber de ti. Pero créeme pronto estaremos juntos", finaliza en la publicación de Instagram que borró horas más tarde.

SE RATIFICÓ EN REVISTA

En declaraciones a "People en Español", Gerardo Bazúa indicó que escribió el mensaje producto de la desesperación de no saber nada de su hijo, e indicó que desconoce las razones que han llevado a Paulina Rubio a tomar esta drástica determinación de alejarlo del menor.

"Pregúntenle a ella (por qué no lo deja ver a su hijo). No me interesa decir nada, a la que le tienen que preguntar es a ella, a mí qué", dijo.

"Esa es su manera de ejecutar las cosas, ella siempre hace lo mismo: se va, no dice nada y así siempre me lo ha hecho”, subrayó. "Tristemente lo tuve que hacer así y lo que sigue son pasos legales. Mis problemas de pareja ya lo superé, ya le di vuelta a la página. Yo no tengo ningún problema con ella personalmente", precisó.

Gerardo Bazúa aseguró que siempre le va a desear lo mejor a Paulina Rubio, con quien terminó su relación sentimental hace algunos meses, porque es la madre de su hijo, y que lo que único le interesa en este momento es saber del pequeño.

Hasta el momento, la cantante mexicana no se ha pronunciado sobre lo dicho por su ex pareja.