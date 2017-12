La actriz mexicana Marlene Favela, reconocida por su participación en la telenovela "Gata Salvaje", se casó con el empresario australiano George Seely en una boda de ensueño.

La ceremonia se realizó en una hacienda ubicada en San Juan del Río, en Querétaro (México). Al lugar acudieron familiares y amigos cercanos de la pareja.

La novia, de 40 años, llevó una larga manta española sujeta a una corona, en la cabeza. Y un hermoso vestido blando de gran vuelo.



En junio de este año, Marlene Favela anunció a todos sus seguidores su compromiso con el empresario australiano. La noticia fue compartida a través de la cuenta de Instagram de la actriz.

Con una romántica fotografía, Favela enseño su anillo de compromiso y acompañó la imagen con un conmovedor mensaje.

"Hoy es el día más importante de mi vida, Desde niña soñé con mi propia historia de amor (...) Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no solo a un hombre que me ama y respeta, sino al Príncipe Azul de mi Cuento de Hadas. 'Sí acepto, una y mil veces' ", escribió la actriz.