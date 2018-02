Ricardo Morán, productor y jurado de "Yo soy", compartió en Instagram una fotografía junto al vocalista de la banda de rock The Killers, Brandon Flowers, a quien conoció en Las Vegas.

"Adivinen quién acaba de conocer a @brandonflowers de @thekillers. Gracias #JonathanSalinas", escribió Morán como leyenda de la imagen en la que posa feliz junto al cantautor estadounidense.

Una publicación compartida de Ricardo Moran (@ricardomoranvargas) el Feb 4, 2018 at 1:00 PST

La figura de Latina interactúa constantemente en redes sociales. Tiene más de medio millón de seguidores en Instagram.

Ricardo Morán ha estado al frente de programas como "Mad Science", "El otro show", "El último pasajero", "Rojo fama Contrafama", "Ponte Play", "La voz Perú", "La voz kids", "Experimentores", "La banda", "Los reyes del playback", entre otros.

En marzo del 2015, cuando se debatía en la Comisión de Justicia del Congreso de la República del Perú el proyecto de ley de la unión civil entre parejas homosexuales, Morán hizo pública su homosexualidad.

"Soy peruano y homosexual desde el día en que nací, hecho así por la naturaleza; nada ni nadie me volvió homosexual", escribió el productor en su cuenta oficial de Twitter.

Con The Killers, Brandon Flowers ha lanzado cinco álbumes de estudio: "Hot Fuss" (2004), "Sam's Town" (2006), "Day & Age" (2008) "Battle Born" (2012) y "Wonderful Wonderful" (2017).

Todos los álbumes han ocupado el puesto número uno en el Reino Unido y en Irlanda; además se estima que han vendido 22 millones de álbumes en todo el mundo.

En 2010 a la par de su trabajo con The Killers, lanza su primer álbum como solista denominado Flamingo (2010), del cual se desprendieron los sencillos "Crossfire", "Only the Young" y «"Jilted Lovers & Broken Hearts".

Brandon Flowers interpreta "Crossfire". (Video: YouTube)

Flowers ha encabezado la lista UK Albums Chart seis veces, incluyendo el trabajo de The Killers y también recibió Q Idol Award.