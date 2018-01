Ricky Martin sorprende a fans en Instagram con una foto al desnudo

Ricky Martin ha empezado el 2018 recargado en sus redes sociales. A pocos días de enternecer a sus seguidores de Instagram con una imagen familiar, el cantante mostró otra de sus facetas (la del latino sexy) con un retrato al desnudo.

La fotografía, que lo muestra poco después de darse un baño, llega como antesala para su temporada de conciertos en Las Vegas, ciudad que lo tendrá como "residente" para 12 fechas del espectáculo "All In".

"Un momento en Las Vegas", escribió Ricky Martin como leyenda de la imagen de Instagram realizada en la ciudad en la que ya se encuentra alistando los detalles para su temporada.

En "All in" Ricky Martin interpreta 21 de sus grandes éxitos, entre ellos "Livin' La Vida Loca", "Shake Your Bon Bon", "Cup of Life," "La Bomba" y "Vente Pa'Ca," entre otros.

Como es tradicional en los espectáculos de Las Vegas, el montaje (juegos de luces, las pantallas gigantes de video, el cuerpo de baile y la banda) será imponente.

"All in" cuenta con la dirección de Jamie King, quien ya ha dirigido en el pasado a otras figuras como Celine Dion, Britney Spears, Madonna y Rihanna. Con Ricky Martin trabajó en las giras "Livin 'La Vida Loca Tour" (1999) y "Black and White Tour" (2007).