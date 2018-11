Romina Lozano, Miss Perú 2018, recibe sus 21 años en medio de extenuantes jornadas de preparación para representar al Perú en el Miss Universo este 17 de diciembre en Bangkok, Tailandia.

A través de Instagram, la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, saludo a su reina con un cariñoso mensaje.

"Feliz cumpleaños @romilozano. Cuántos momentos inolvidables. Bendiciones mi reina y muchos éxitos en @missuniverse. Estoy segura será inolvidable", escribió Newton como leyenda de un video en el que se reviven instantes de la coronación de Lozano.

Romina Lozano nació en un hogar humilde de Bellavista, región San Martín. Durante una entrevista para TV SIS, contó con orgullo haber sido beneficiaria del Seguro Integral de Salud, debido a su precaria situación económica; sin embargo aclaró que se desafilió una vez que su economía mejoró.

La belleza de Romina nunca pasó desapercibida. Tenía quince años cuando un cazatalentos la descubrió en Bellavista y la convenció para que viaje a la capital e incursione en el mundo del modelaje.

En el 2015 fue finalista en el Miss Teen Sea of the World Perú y un año después, en el Elite Model Look.

En 2017, Romina Lozano fue coronada Miss Perú Callao y, posteriormente, Miss Perú Universo.

Antes de incursionar en certámenes de belleza, Lozano estudió Aviación Comercial, en la especialidad de sobrecargo. Luego siguió estudios de nutrición.

El próximo 17 de noviembre, la representante de la belleza peruana buscará apoderarse del título de Miss Universo en el certamen internacional que se desarrollará en Bangkok, Tailandia.

En la galería de fotos que acompaña esta nota conoce un poco más sobre Romina Lozano.