Instagram: Rosángela Espinoza sorprende con inéditas fotos de su niñez

El antes y después de las figuras famosas de la televisión se ha vuelto en un clásico, pero pese a ello no dejan de sorprender, como es el caso de Rosángela Espinoza quien llamó la atención de sus seguidores con estas imágenes en Instagram.

La modelo quiso mostrar sus años de niñez con dos imágenes inéditas, con las que recordó los tiempos en los que tomarse fotos no era de su gusto. Rosángela aparece mirando tímidamente a la cámara o haciendo muecas.

“Cuando de chiquita no me gustaban las fotos y hacía muecas”, escribió la chica reality en la leyenda de las imágenes en Instagram. Las fotos lograron más de 10 mil me gusta en la red social.

Algunos de los seguidores de la modelo no evitaron comentar sus impresiones, y otros destacaron lo irónico que resulta que de niña Rosángela haya odiado las fotos y que en la actualidad sea conocida como “la chica selfie”.

En Instagram, Rosángela Espinoza cuenta con más de 1 millón de seguidores, con quienes comparte su día a día, así como pormenores de su paso por los reality de competencia.