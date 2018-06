La periodista Jessica Tapia defendió en Instagram a Jazmín Pinedo ante las críticas que ha generado su acreditación para la cobertura del Mundial Rusia 2018.



La periodista actualmente radicada en Estados Unidos publicó en su cuenta oficial de Instagram un texto con siete puntos en los que explica por qué considera injustificadas las reacciones sobr el trabajo de Jazmín Pinedo.

"El trabajar en TV (frente a cámaras) no es complicado, aunque sí requiere que el afortunado/a tenga un cúmulo de cualidades para permanecer y ganarse a la audiencia. Por ello destacan abogados, economistas, periodistas, modelos, diseñadores, chefs, psicólogos, corredores de autos, deportistas, etc, etc, etc", dijo Tapia, quien consideró que no ser comunicadora de profesión no descalifica a Jazmín Pinedo.

"Jazmín Pinedo solo es un ejemplo más de lo generosa que es la audiencia en 'abrazar' a determinadas personas. Ella está haciendo un trabajo. Si nos parece bueno, malo o regular, eso es otra cosa y subjetivo", continuó Tapia en su publicación de Instagram.

Jazmín Pinedo viajó a Rusia la semana pasada junto a Cristian Rivero y un equipo de Latina para la cobertura de las incidencias no deportivas del Mundial.

Ante una crítica en Instagram, la ex 'guerrera' también respondió con un mensaje en el que pedía al público "informarse", pues ella no ha viajado como parte del pull de periodistas deportivos de su canal.