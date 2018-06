Perú debutó frente a Dinamarca en el Mundial Rusia 2018 y, mediante sus cuentas oficiales de Instagram, conocidas figuras de la TV local compartieron sus impresiones del encuentro.

Personajes como Jesús Alzamora y Ezio Oliva destacaron la entrega de los seleccionados, consideraron que podían hacer un buen torneo y le enviaron palabras de aliento a Christian Cueva.

El penal que falló el jugador lo convirtió en una tendencia global en Twitter y algunos, como el futbolista Rodrigo Cuba, grabaron las reacciones que tuvieron sus parejas en esos momentos.

En un video compartido en Instagram Stories, Melissa Paredes, la esposa de Cuba, aparece conteniendo el llanto tras el tiro del peruano. Aunque no por ello dejó de alentar a la selección. "Contigo hasta las últimas Perú", escribió la protagonista de "Ojitos hechiceros".

Una publicación compartida de Melissa Paredes (@melissapareds) el 16 Jun, 2018 a las 10:13 PDT

Gian Marco Zignago, quien vio el partido en Miami, donde está de gira promocional del tema "Bésame", grabó un video en Instagram Stories en el que destacó la unidad que mostraron los peruanos. "Me quedo con esa imagen de nuestra selección abrazando a Cuevita. Eso es trabajo en equipo", afirmó el cantautor.

Mensaje de Gian Marco luego del Perú vs. Dinamarca. (Fuente: Gian Marco/ Instagram Stories)

En el video que aparece en la parte superior de esta nota, seleccionamos algunas de las reacciones que grabaron los famosos peruanos durante el primer partido del Perú en Rusia 2018.

Estos son algunos de los comentarios posteriores que hicieron figuras de la TV nacional en Instagram y otras redes sociales:

Aldo Miyashiro: "Selección, te seguiremos alentando. Nos representas, peleaste hasta el final. A muerte con cada uno de los que conforman este grupo. A levantar cabeza, esto no ha terminado. Que venga Francia, seremos locales otra vez".

Una publicación compartida de AldoMiyashiro (@elmiyashiro) el 16 Jun, 2018 a las 11:57 PDT

Sergio Galliani: "No, Cuevita, no te lamentes, el fútbol es así. Tú nos llevaste al Mundial. Un penal no es todo. A todos les pasa. Messi falló un penal el mismo día que tú. Así es... la presión... ¡Son 36 años! Gracias por todo, pero, tranquilo, todavía falta, esto recién empieza. A Francia le ganamos con un gol tuyo y lo voy a gritar".

Una publicación compartida de Sergio (@sergiogallianich) el 16 Jun, 2018 a las 11:06 PDT

Andrés Wiese: "Con la frente bien en alto. Esto recién empieza y no tenemos nada que reprochar. Estamos y seguimos con ustedes hasta el final. Arriba Perú".

Una publicación compartida de Andrés Wiese (@andreswiese_r) el 16 Jun, 2018 a las 11:51 PDT

Karina Rivera: "No te lamentes, Christian Cueva, nos has llevado al Mundial, aún faltan más partidos y todos sabemos que el fútbol es así. Lo dejaron todo en la cancha, jugaron increíble y nos hicieron vibrar".