Instagram: Salvador del Solar asistió con su hija a premios en México

Salvador del Solar, actor y ex ministro de Cultura peruano, llegó a la Riviera Maya (México) para los Premios Platino acompañado de su hija Manuela.

A través de sus redes sociales, el artista nacional compartió una foto por la alfombra roja y acompañando la imagen escribió: "Feliz con @manueladelsolarb en los #premiosplatino V Edición en la Riviera Maya. Gracias a @yirkosivirich y a @closet911.pe por vestirnos".

Salvador, de 47 años, ha protagonizado las películas "Pantaleón y las visitadoras "de Francisco Lombardi, "El elefante desaparecido" de Javier Fuentes León, "Saluda al diablo de mi parte", "Bala perdida", "El atraco", entre otras.

En 2014, Del Solar debutó como director de cine con la película "Magallanes".

El 5 de diciembre de 2016, fue nombrado ministro de Cultura por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Renunció al cargo el 27 de diciembre de 2017, tras el indulto a Alberto Fujimori.

Cabe destacar que Premios Platinum, además de la presencia de Salvador del Solar contó con la participación de otros actores peruanos como es el caso de Stephanie Cayo ("Club de cuervos"), Bruno Ascenzo ("Locos de amor 2"), Christian Meier ("Asu Mare 2"), entre otros.

También se dejaron ver actores de otras latitudes, como Luis Gerardo Méndez ("Club de cuervos"), el internacional Eugenio Derbez ("How to be a Latin Lover"), así como Daniela Vega, cuya película "Una mujer fantástica" se coronó como la gran ganadora de la noche.

—Sobre los Premios Platino—



Los Premios Platino, que se transmitieron en vivo por el canal TNT, rindieron honor a lo mejor a lo mejor del cine y la TV de idioma español.