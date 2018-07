Instagram: Sebastian Rulli es blanco de críticas por nuevo look 

Sebastián Rulli compartió en su cuenta de Intagram unas fotografías en las que muestra su nuevo aspecto con barba blanca, el cual ha sido criticado por usuarios en redes sociales.

"Lamento romperles la ilusión ... Soy Santa Claus HoHoHoooo! Díganme que quieren para Navidad. Haré mi mejor esfuerzo para cumplirles sus deseos. #cuandonotienesnadaquehacer#Soypapanoel", escribió junto a una de las selfies.

En otra instantánea, Rulli aparece con su novia, la actriz Angelique Boyer, a quien le dedica un romántico mensaje: "'Eres más capaz de amar, cuando vives una vida que amas'. Ama lo qué haces, lo que sueñas, pero sobre todo ámate mucho para poder Amar a quien se lo merezca. Nada más hermoso que encontrar a la persona ideal para compartir el Amor. Te Amo @angeliqueboyer".

Contrario a lo que ocurre en las instantáneas en las que ambos aparece juntos y sus fans les dedican lindos mensajes, esta vez le piden al actor que se quite esa barba que lo hace parecer un hombre "viejo", el "Sugar Daddy" de Angelique.

"Eres muy bello ..pero te digo algo no me gusta esa barba. Te ves como si tuviera 60 años. Pero si es tu gusto amén". "No quiero ofender, pero no puedo evitar decirlo... Parece el Sugar Daddy de Angelique jajaja".

