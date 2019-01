Selena Gómez sorprende con mensaje en Instagram luego de tres meses de ausencia

Tras meses de ausencia, Selena Gómez regresó a Instagram con reflexión y agradecimientos para todos sus fanáticos. Publicación de la cantante tiene miles de likes por parte de sus seguidores.

Selena Gómez sorprendió a sus fanáticos que la siguen en Instagram. La cantante pasó más de tres meses ausente de la conocida red social de fotografías digitales.

"Ha pasado tiempo desde la última vez que escucharon de mí, pero quería desearles a todos un feliz Año Nuevo y agradecerles por su amor y apoyo", indicó la cantante de 26 años en Instagram.

"El año pasado fue definitivamente un año de autorreflexión, desafíos y crecimiento. Siempre son esos desafíos los que te muestran quién eres y lo que eres capaz de superar. Confié en mí, no es fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido y espero con ansias el año que empieza. Los amo a todos", manifestó Selena Gomez en su cuenta personal de Instagram.

La publicación de Selena Gómez tuvo más de 3 millones de likes y mensajes de aliento por parte de todos sus fanáticos. "Es bueno volver a verte", "muchas bendiciones en tu vida", "eres la mejor", "mucha fuerza", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la cuenta de Instagram de la artista.

Como se recuerda, Selena Gómez vivió varios problemas durante el 2018. La ruptura definitiva con Justin Bieber, tuvo problemas con el riñón y fue internada en centro psicológico para tratar sus problemas de ansiedad.